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06:01, 12 июня 2026Мир

Евродепутат призвала к диалогу с Россией

Евродепутат Лашшакова: Словакия однозначно поддерживает диалог с Россией
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетПМЭФ

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

В Братиславе придерживаются однозначной и последовательной позиции, которая заключается в том, что с Россией необходимо вести диалог. Об этом журналистам ТАСС заявила депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова.

Так, о важности подобного подхода парламентарий заявила после того, как посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). По ее словам, она успела принять участие в нескольких встречах.

Лашшакова подчеркнула, что диалог должен строиться на трех ключевых правилах. Во-первых, важно слушать то, что говорит партнер. Далее, необходимо понимать, почему он это говорит, и уважать его позицию. Можно быть не до конца во всем согласным, но уважать необходимо, подчеркнула депутат, говоря о значимости контактов с Россией.

Ранее Юдита Лашшакова сказала, что враждебное отношение к России и отказ от экономического сотрудничества с ней не кончатся добром для Европейского союза.

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