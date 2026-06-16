Мощное землетрясение произошло в одной стране

EMSC: Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Индонезии

Мощное землетрясение произошло у побережья Индонезии. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали во вторник, 16 июня, в 11:27 по местному времени (06:27 мск). Их магнитуда достигала 6,7 — это сейсмологи считают сильным землетрясением, которое способно привести к умеренным разрушениям.

Эпицентр явления находился в 46 километрах к юго-востоку от города Палу на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 10 километрах. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее ощутимое землетрясение произошло на Кубе. Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 15 июня, в 13:37 по местному времени (20:37 мск). Эпицентр явления находился в нетипичной части страны — недалеко от города Мантуа в западной провинции Пинар-дель-Рио. Очаг залегал на глубине 10 километров. Сейсмологи отметили, что землетрясение случилось в нетипичной части страны.