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09:54, 16 июня 2026Культура

Леонтьев поднял ценник на выступления для россиян

Mash: Валерий Леонтьев поднял стоимость концерта для россиян до 17 миллионов рублей
Ольга Коровина

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Народный артист России Валерий Леонтьев поднял ценник на выступления для россиян до 17 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, иностранцам тот же 50-минутный концерт обойдется в 12 миллионов. Отмечается, что певец также отказался от сольных корпоративов из-за долгих перелетов, во время которых у него усиливаются перепады давления и болит голова. Теперь Леонтьев предпочитает участие в крупных мероприятиях, позволяющих меньше летать и больше зарабатывать.

В 2022 году артист переехал в Майами, объяснив, что в США он может спокойно перемещаться по улицам. Леонтьев заявил, что не собирается покидать РФ окончательно и уже давно живет на две страны. В Штатах он владеет недвижимостью. В марте 2024 года исполнитель объявил об уходе со сцены.

В августе 2025 года Леонтьев прилетел в Россию для выступления на «Новой волне». Встречу со зрителями певец назвал счастьем.

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