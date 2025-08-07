Леонтьев высказался о предстоящем выступлении в России

Певец Валерий Леонтьев назвал счастьем предстоящее выступление в России

Певец Валерий Леонтьев прокомментировал предстоящее выступление в Казани на фестивале «Новая волна». Его цитирует MK.RU.

Исполнитель хитов «Дельтаплан» и «Маргарита» поблагодарил композитора Игоря Крутого за приглашение на фестиваль. Он подчеркнул значимость «Новой волны» как для популярных музыкантов, так и для новых артистов.

«Для меня лично — это счастье снова увидеть любимых зрителей! Пусть это будет настоящим праздником, легким и феерическим!» — заявил Леонтьев.

Ранее сообщалось, что Леонтьев приедет в Россию в августе для выступления на «Новой волне». По информации Mash, переговоры с певцом велись на протяжении полугода.

В 2022 году Леонтьев переехал в Майами, объяснив, что в США он может спокойно перемещаться по улицам. Артист заявил, что не собирается покидать родину окончательно и уже давно живет на две страны, проводя около трех месяцев в году в Штатах, где владеет недвижимостью. В марте 2024-го исполнитель объявил об уходе со сцены.