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11:09, 19 марта 2024Культура

Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены

Певец Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены в свой 75-й юбилей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Популярный российский исполнитель Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены. Его слова приводит MK.RU.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в "Октябрьском" и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах», — заявил певец.

19 марта артист отмечает свой 75-й юбилей. Он поблагодарил поклонников, которые поздравляют его в сети.

Ранее российская певица Zivert (Юлия Зиверт) объявила об уходе со сцены и отменила все концерты на ближайшие полгода из-за серьезных проблем со здоровьем. По ее словам, недомогание началось почти полтора года назад. При этом Zivert не стала отменять участие в проекте «Голос».

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