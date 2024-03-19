Певец Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены в свой 75-й юбилей

Популярный российский исполнитель Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены. Его слова приводит MK.RU.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в "Октябрьском" и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах», — заявил певец.

19 марта артист отмечает свой 75-й юбилей. Он поблагодарил поклонников, которые поздравляют его в сети.

Ранее российская певица Zivert (Юлия Зиверт) объявила об уходе со сцены и отменила все концерты на ближайшие полгода из-за серьезных проблем со здоровьем. По ее словам, недомогание началось почти полтора года назад. При этом Zivert не стала отменять участие в проекте «Голос».