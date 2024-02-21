Певица Zivert объявила об уходе со сцены из-за болезни

Певица Zivert из-за сильных болей отменила все концерты на ближайшие полгода

Российская певица Zivert (Юлия Зиверт) объявила об уходе со сцены и отменила все концерты на ближайшие полгода из-за серьезных проблем со здоровьем, об этом она сообщила в своем Telegram.

По словам артистки, проблемы со здоровьем начались почти полтора года назад. Из-за этого певица была вынуждена отменять и переносить мероприятия. «Так случилось, что эти проблемы вернулись в мою жизнь снова, только теперь они обрели очень прогрессирующую форму», — подчеркнула она.

Zivert уточнила, что некоторое время делала уколы, чтобы снизить сильную боль, но сейчас ее организм «бьет в колокол». Она заявила об отмене всех предстоящих концертов до осени. При этом Zivert не отменяет участие в проекте «Голос». В 12-м сезоне музыкального шоу певица выступает наставницей, она набрала вокалистов в свою команду.

Ранее Zivert рассказала, как прогуливала уроки в школе.