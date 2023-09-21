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13:22, 21 сентября 2023Культура

Zivert рассказала о прогулах школьных уроков

Певица Zivert рассказала о прогулах в старшей школе

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) рассказала, как прогуливала уроки в школе. Ее цитирует «Пятый канал»

По словам артистки, она не досаждала педагогам плохим поведением. «Уроки не срывала, я просто на них не ходила», — призналась певица, объяснив это тем, что в старших классах ее интерес переключился на творчество, тогда как школьные предметы отошли на второй план.

Ранее Zivert рассказала о том, как ей предлагали деньги за секс. Исполнительница отметила, что получала такие предложения в разные периоды своей жизни, подчеркнув, что, по ее мнению, ко многим девушкам обращались с подобным. При этом она добавила, что не помнит, чтобы ей предлагали деньги за секс в то время, когда она работала танцовщицей.

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    Варвара Кошечкина
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