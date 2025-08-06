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09:56, 6 августа 2025Культура

Объявивший о завершении карьеры Леонтьев выступит в России

Mash: Певец Валерий Леонтьев выступит на фестивале «Новая волна» в Казани
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Певец Валерий Леонтьев приедет в Россию в августе для выступления на фестивале «Новая волна». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, в Казани артист исполнит пять хитов — «Дельтаплан», «Маргарита», «Казанова», «Зеленый свет» и «Ты меня не забывай». Сообщается, что переговоры с командой 76-летнего исполнителя велись на протяжении полугода.

В 2022 году Леонтьев переехал в Майами, объяснив, что в США он может спокойно перемещаться по улицам. Артист заявил, что не собирается покидать родину окончательно и уже давно живет на две страны, проводя около трех месяцев в году в Штатах, где владеет недвижимостью. В марте 2024-го исполнитель объявил об уходе со сцены. Через некоторое время он приехал в Москву и выступил на корпоративе.

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