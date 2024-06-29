Певец Валерий Леонтьев выступил в России после заявления о завершении карьеры

Певец Валерий Леонтьев выступил в России после заявления о завершении карьеры. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

В марте, в день своего 75-летия народный артист России объявил, что уходит со сцены. Через некоторое время Леонтьев приехал в Москву из США и выступил на корпоративе. Еще одной приглашенной звездой был певец Николай Басков. По информации канала, Леонтьев заработал за выступление 12 миллионов рублей.

В марте директор певца Борис Чигирев заявил, что решение завершить карьеру связано с высокой планкой Леонтьева, который не хочет участвовать в низкопробных шоу. При этом представитель артиста допустил, что знаменитость даст один эксклюзивный концерт. Чигирев добавил, что артист такого уровня, как Леонтьев, должен стоить минимум как сейчас стоят Киркоров и другие звезды — 100 тысяч евро, 10 миллионов рублей.