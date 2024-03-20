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03:46, 20 марта 2024Ценности

Названа причина ухода Валерия Леонтьева со сцены

Продюсер Леонтьева рассказал, что певец больше не планирует выступать
Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Названа причина ухода со сцены народного артиста РФ Валерия Леонтьева. По словам концертного директора Бориса Чигирева, 75-лтений певец больше не планирует выступать, пишут «Известия».

По мнению продюсера, несмотря на то, что музыкант недавно выступал в Дубае, он больше не работает. Чигирев отметил, что гонорары вообще не про артиста.

«Ему максимум что нужно — стейк мяса и книга. Больше ничего. Он мегаскромный», — рассказал продюсер.

Чигирев отметил, что решение завершить карьеру связано с высокой планкой артиста, Леонтьев не хочет участвовать в низкопробных шоу. Однако, по его словам, есть вероятность, что знаменитость даст один концерт.

«Это будет большой эксклюзив. И я понимаю, что артист такого ранга должен стоить минимум как сейчас стоят Киркоров и все остальные — 100 тысяч евро, 10 миллионов рублей. И желающие есть», — резюмировал продюсер.

Ранее Иосиф Пригожин отреагировал на уход Леонтьева со сцены.

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      Марина Совина
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