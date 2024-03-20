Названа причина ухода Валерия Леонтьева со сцены

Продюсер Леонтьева рассказал, что певец больше не планирует выступать

Названа причина ухода со сцены народного артиста РФ Валерия Леонтьева. По словам концертного директора Бориса Чигирева, 75-лтений певец больше не планирует выступать, пишут «Известия».

По мнению продюсера, несмотря на то, что музыкант недавно выступал в Дубае, он больше не работает. Чигирев отметил, что гонорары вообще не про артиста.

«Ему максимум что нужно — стейк мяса и книга. Больше ничего. Он мегаскромный», — рассказал продюсер.

Чигирев отметил, что решение завершить карьеру связано с высокой планкой артиста, Леонтьев не хочет участвовать в низкопробных шоу. Однако, по его словам, есть вероятность, что знаменитость даст один концерт.

«Это будет большой эксклюзив. И я понимаю, что артист такого ранга должен стоить минимум как сейчас стоят Киркоров и все остальные — 100 тысяч евро, 10 миллионов рублей. И желающие есть», — резюмировал продюсер.

Ранее Иосиф Пригожин отреагировал на уход Леонтьева со сцены.

