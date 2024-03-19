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13:42, 19 марта 2024Культура

Пригожин отреагировал на уход Леонтьева со сцены

Продюсер Пригожин поддержал решение Леонтьева завершить карьеру
Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на уход со сцены народного артиста России Валерия Леонтьева. Его слова приводит «NEWS.ru».

Пригожин поддержал решение исполнителя. «Вспоминая уход Муслима Магомаева, который завершил карьеру в хорошей форме, мы понимаем, что человек сам чувствует, когда приходит пора уходить. Для Иосифа Кобзона, например, пение было смыслом жизни. И когда он не смог больше выходить на сцену, для него все потеряло смысл. Сцена — словно храм для артиста», — пояснил он.

Продюсер отметил, что Леонтьев «достойно отслужил сцене и зрителям». Он также заявил, что певец выглядит отлично для своего возраста и заслуживает звания народного артиста.

Ранее Леонтьев объявил об уходе со сцены. Певец заявил, что жанр, на который он положил полвека, не терпит дряхлости. Концертный директор певца Борис Чигирев сообщил, что музыкант после ухода со сцены планирует отдыхать и путешествовать.

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      Мария Рюрикова
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