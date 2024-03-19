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12:22, 19 марта 2024Культура

Директор Валерия Леонтьева раскрыл планы артиста после ухода со сцены

Директор Леонтьева заявил о планах артиста отдыхать после ухода со сцены

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Концертный директор Народного артиста России, певца Валерия Леонтьева Борис Чигирев сообщил, что музыкант после ухода со сцены планирует отдыхать и путешествовать. О намерениях исполнителя он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Валерий Яковлевич достаточно давно уже ушел со сцены. Он давно уже не работает. Но сегодня он решил это озвучить. Планы у него — отдыхать и путешествовать», — поделился Чигирев.

Ранее Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены. Певец заявил, что жанр, на который он положил полвека, не терпит дряхлости. Леонтьев отметил, что в 2019 году, на свое 70-летие, сделал шоу в Москве в Кремле, в Питере в «Октябрьском» и ушел со сцены без выколачивания денег из публики на прощальных турах.

19 марта артист отмечает свой 75-й юбилей. Он поблагодарил поклонников, которые поздравляют его в сети.

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      Алена Шевченко
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