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09:52, 16 июня 2026Экономика

Производитель премиальных машин выиграл контракт на строительство атомной станции

Reuters: Rolls-Royce выиграла контракт на строительство первой атомной станции в Швеции
Вячеслав Агапов

Фото: Christophe Gateau / picture alliance via Getty Images

Производитель премиальных машин Rolls-Royce поставит три реактора для строительства первой за 40 лет атомной станции в Швеции. О выигранном контракте сообщает Reuters.

По данным издания. Rolls-Royce поставит три реактора мощностью 470 мегаватт для установки вблизи действующей АЭС Рингхальс. Запуск первого энергоблока назначен на середину 2030-х годов.

Швеция — третья страна в Европе, которая выбрала технологию Rolls-Royce SMR после Чехии и Великобритании. Правительство страны предложило кредиты на сумму до 47 миллиардов и ценовые гарантии сроком на 40 лет для поддержки строительства не менее 5 гигаватт новых ядерных мощностей.

Интерес к атомной энергетике, резко усилился после начала американо-иранской войны. Как заявил научный сотрудник научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики Президентской академии Дмитрий Евдокимов, тренд начался еще после газового кризиса 2021-2022 годов на фоне роста спроса на электроэнергию, развития дата-центров и потребности в стабильной базовой генерации. Перекрытие Ормузского пролива добавило главный политический аргумент: зависимость от нефти и газа, идущих через уязвимые маршруты, стала вопросом национальной безопасности.

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