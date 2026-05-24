Мир
02:06, 24 мая 2026Мир

На Западе оценили возможность нападения России

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Россия не собирается нападать на Европу
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Дмитрий Дубов / РИА Новости

Заявления о российской угрозе абсолютно беспочвенны, заявил в эфире YouTube-канала бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Русские, мол, уже на трассе А-95, едут из Нью-Йорка в Филадельфию. Новости в семь утра. Это было просто смешно. Конечно, они не шли. И сейчас не идут. Никто в здравом уме не хочет этого делать», — отметил он.

При этом Макгрегор подчеркнул, что на Западе продолжают говорить о якобы угрозе со стороны России, несмотря на отсутствие, по его мнению, рациональных оснований для таких заявлений.

Ранее Макгрегор заявил, что в случае начала наступления Киев рискует лишиться своей армии за несколько часов. По мнению Макгрегора, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют возможностей для успешного наступления на фронте и удержания новых территорий.

