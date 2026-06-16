Стала известна судьба мобилизованных в ВСУ после мятежа под Черниговом

ТАСС: После мятежа под Черинговом мобилизованных отправили в подразделения ВСУ

Мобилизованных украинцев после устроенного ими мятежа на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области отправили в подразделения Вооруженных сил республики (ВСУ) еще до окончания боевой подготовки. Об их судьбе стало известно из сообщения от российских силовых структур, передает ТАСС.

«Мобилизованных до окончания базовой военной подготовки распределили по подразделениям ВСУ, доукомплектовав, в частности, 57-ю отдельную мотопехотную бригаду и 127-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду на волчанском направлении», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что украинские военные 534-го инженерно-саперного батальона «Тиса» ликвидировали двух инструкторов ВСУ на полигоне «Десна» под Черниговом. До этого группа мобилизованных солдат ВСУ на сумском направлении выстрелила своего командира роты и скрылась.