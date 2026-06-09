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07:23, 9 июня 2026Бывший СССР

Мобилизованные в ВСУ застрелили командира роты и скрылись

РИА Новости: Мобилизованные в ВСУ застрелили командира роты и скрылись
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Группа мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении застрелила своего командира роты и скрылась. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, военнослужащие застрелили уроженца Павлограда старшего лейтенанта Игоря Сычева в Глухове в Сумской области.

После случившегося военные смогли скрыться и найти убежище у местных жителей, добавил представитель силовых структур.

Ранее стало известно, что за последние дни в районе села Храповщина в Сумской области пропали без вести десятки бойцов ВСУ. Уточняется, что пропали военнослужащие 47-й и 156-й отдельных механизированных бригад (ОМБр).

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