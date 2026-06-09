Группа мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении застрелила своего командира роты и скрылась. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, военнослужащие застрелили уроженца Павлограда старшего лейтенанта Игоря Сычева в Глухове в Сумской области.
После случившегося военные смогли скрыться и найти убежище у местных жителей, добавил представитель силовых структур.
Ранее стало известно, что за последние дни в районе села Храповщина в Сумской области пропали без вести десятки бойцов ВСУ. Уточняется, что пропали военнослужащие 47-й и 156-й отдельных механизированных бригад (ОМБр).