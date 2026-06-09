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06:55, 9 июня 2026Бывший СССР

Десятки военных ВСУ пропали за несколько дней в Сумской области

РИА Новости: В Сумской области за несколько дней пропали без вести десятки военных ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В последние дни в районе села Храповщина в Сумской области пропали без вести десятки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

По его словам, пропали без вести военнослужащие 47-й и 156-й отдельных механизированных бригад (ОМБр) ВСУ.

Собеседник агентства добавил, что в связи с обстановкой на данном участке фронта командование ВСУ пытается принимать меры по усилению подразделений.

Ранее стало известно, что первая отдельная бригада специального назначения ВСУ имени Ивана Богуна понесла большие потери под Сумами. Согласно анализу некрологов, это произошло в районе Бачевска в Сумской области.

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