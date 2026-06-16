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08:00, 16 июня 2026Россия

В Крыму заявили о возможности использования ВСУ шума от мотоциклов для прикрытия

Крючко заявил о возможности использования ВСУ шума от мотоциклов для прикрытия атак БПЛА
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Власти Крыма обратили внимание на проблему использования мотоциклов и мопедов, которые создают шум, во время воздушной тревоги или сигнала об угрозе атаки БПЛА. На это обратил внимание в разговоре с ТАСС советник главы региона Олег Крючков.

По его словам, сотрудники украинских спецслужб могут воспользоваться подобным шумом, замаскировав под него атаку дронов Вооруженных сил республики (ВСУ).

За весь день 15 июня над регионами России были уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны России. Их перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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