Найдено редчайшее древнее изображение Иисуса Христа в необычном образе

В Турции нашли редчайшее изображение Христа III века

В Турции археологи обнаружили редчайшее древнее изображение Иисуса Христа без бороды, датируемое III веком. Об этом сообщает Daily Star.

Фреска, на которой изображен Иисус в образе Доброго Пастыря, была найдена в гробнице под городом Изник, который в библейские времена назывался Никеей. Фреска отлично сохранилась и выполнена в римском стиле, что делает ее очень редкой. Иисус Христос изображен на ней без бороды, что также необычно для его образа.

Образ Доброго Пастыря был символом христианства до креста. На раннехристианских фресках Иисус символически изображался в виде юного пастуха, который несет на плечах козленка или овцу, что символизировало спасение души человека.

По мнению археологов, обнаружение столь ранней фрески в Изнике особенно интересно, так как именно там в 325 году прошел Первый Вселенский собор христианских церквей, на котором, в частности, был принят Никейский Символ веры.

В октябре 2025 года сообщалось, что в Турции обнаружен уникальный артефакт — обугленный хлеб ранневизантийского периода с изображением Иисуса Христа. Артефакту около 1300 лет.