Найдено уникальное изображение Иисуса на куске хлеба возрастом 1300 лет

В Турции на обугленном куске хлеба VII века нашли изображение Иисуса Христа

В Турции обнаружен уникальный артефакт — обугленный хлеб ранневизантийского периода с изображением Иисуса Христа. Об этом сообщает Popular Mechanics.

При раскопках в Топрактепе археологи нашли пять обгоревших хлебных просфор, возраст которых оценивается в 1300 лет. На одном из кусков хлеба четко просматривается редкое изображение Иисуса Христа сеющего зерна. Изображение сопровождается греческой надписью «С нашей благодарностью благословенному Иисусу». «Эти просфоры проливают новый свет на увлекательную главу ранней византийской истории, — отметил участник экспедиции. — Они доказывают, что благочестие простиралось за пределы молитв и церемоний, материализуясь в объектах, которые обеспечивали самую базовую человеческую потребность: в хлебе».

Четыре остальных образца украшены мальтийским крестом, что подтверждает их значение для церковных обрядов. Ученые предполагают, что сцена с сеянием зерна может отсылать к притче о сеятеле из канонических евангелий, а также отражать сельскохозяйственный контекст жизни местной общины. Артефакты, сохранившиеся благодаря случайному пожару в VII-VIII веках нашей эры, планируют подвергнуть химическому и ботаническому анализу для определения состава злаков и закваски.

