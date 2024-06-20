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18:23, 20 июня 2024Из жизни

Археологи нашли самое старое вино в одной урне с человеческими останками

В Испании археологи нашли древнеримское вино в урне с кремированными останками

Фото: Klara Kulikova / Unsplash

Археологи из Испании нашли самое старое жидкое вино в урне с человеческими костями. Об этом пишет The Guardian.

Вино нашли в обнаруженной в 2019 году древнеримской гробнице в испанском городе Кармона, в регионе Андалусия. Археологи оценивают его возраст примерно в две тысячи лет. Ученые выяснили, что это белое вино, сделанное из местных сортов винограда, похожее на херес, который и сейчас производят в этом регионе. При этом за годы жидкость приобрела коричнево-красный оттенок из-за химических процессов.

Найти гробницу помогла семья, которая делала масштабный ремонт в своем доме в Кармоне. Гробница была вырезана в скале под землей и никак не маркирована, именно это позволило ей оставаться нетронутой на протяжении сотен лет. Внутри археологи нашли восемь погребальных ниш, в которых стояли урны из известняка, песчаника или стекла со свинцом. В каждой урне находились кремированные останки одного человека, а на двух из них были написаны имена: Hispanae и Senicio.

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До этого самым старым жидким вином было вино из немецкого города Шпайер. Его также нашли в римской гробнице. Ученые датировали его 325 годом нашей эры.

Ранее в той же гробнице нашли древнеримские духи, и ученым удалось определить их состав. В древнем флаконе вместе с консервирующими веществами обнаружили эссенцию пачули.

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      Антонина Черташ
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