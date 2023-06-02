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15:38, 2 июня 2023Из жизни

Ученые определили запах древнеримских духов

Ученые определили запах парфюма возрастом в две тысячи лет из Римской империи

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Ученые проанализировали содержимое флакона с духами возрастом в несколько тысячелетий, найденный на месте древнеримского поселения, и определили его состав и запах. Об этом сообщает The Times.

Группа исследователей из Университета Кордовы в Испании изучила химический состав небольшого флакона из кварца, найденного на раскопках крупного древнеримского поселения около города Кармона в 2019 году. Это оказались духи, выветрившиеся почти две тысячи лет назад. Ученые определили, что парфюм преимущественно пах эссенцией пачули — ароматическим маслом, которое производят из одноименного растения.

Оно обладает достаточно сильным и слегка землистым ароматом. Пачули произрастает только в Южной и Юго-Восточной Азии. Это значит, что масло пачули было импортным продуктом в Римской империи. Позволить себе такие духи могли только состоятельные граждане.

Исследовательская группа из историков и химиков использовала для анализа древнего парфюма рентгеновскую дифракцию, газовую хроматографию и масс-спектрометрию. Они обнаружили два основных компонента: консервирующее вещество на основе растительного масла — вероятно, оливкового, — которое должно было помочь надолго сохранить аромат, и экстракт растения Pogostemon cablin, или пачули.

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Ученые также определили, что пробка флакона изготовлена из доломита, осадочной каменной породы, состоящей из карбоната кальция и магния. Сверху она была покрыта битумом, который обеспечил плотное прилегание пробки к горлышку кварцевого флакона. По словам ученых, именно благодаря воздухонепроницаемой пробке духи дошли до наших дней и остались пригодными для изучения несмотря на то, что прошло более двух тысяч лет.

Ранее в ходе раскопок археологам нередко попадались флаконы и бутылочки с косметическими средствами и духами, но до сих пор ученые преимущественно публиковали работы о составе кремов и мазей. Публикация специалистов Университета Кордовы — одно из первых исследований, посвященных составу древнеримской парфюмерии.

Ранее сообщалось об обнаружении загадочной подводной мостовой у берегов Хорватии. Ученые считают, что дорогу построили представители хварской культуры более семи тысяч лет назад.

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    Антонина Черташ
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