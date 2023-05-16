На дне моря нашли древнюю каменную дорогу

У берегов Хорватии на дне Адриатического моря археологи нашли древнюю каменную дорогу

Археологи обнаружили на дне Адриатического моря древнюю каменную дорогу. Об этом сообщает Indpendent.

Ученые считают, что они нашли у берегов хорватского острова Корчула дорогу времен неолита, которой может быть больше семи тысяч лет. Предполагается, что дорога вела от Корчулы к месту на территории материковой Хорватии, которое со временем ушло под воду из-за подъема уровня Мирового океана. До последнего ледникового периода остров Корчула также был частью материка.

Дорога находится в 4,9 метра под поверхностью воды, ее ширина составляет примерно четыре метра. Археологи считают, что дорогу можно связать с одной из древних цивилизаций. Предварительно считается, что ее построили представители хварской культуры. Погрузившуюся под воду мостовую обнаружили при помощи спутниковых снимков. Ученые в настоящий момент пытаются выяснить, куда именно вела дорога.

Археолог Мате Парича, сотрудник Университета Задара, который вместе с коллегами погружался к остаткам дороги, рассказал об аккуратно сложенных «каменных плитах» и «искусственно созданном острове». Пост на официальных страницах университета в соцсетях подтвердил обнаружение «странных структур» на месте подводных раскопок.

Предположительно, дорога соединяла с берегом искусственно созданный остров. Радиоуглеродный анализ деревянных фрагментов, найденных на вершине подводного холма, на котором когда-то было поселение, датировал их пятым веком до нашей эры. Люди ходили по этой дороге около семи тысяч лет назад.

Под водой также были найдены инструменты эпохи неолита. В настоящий момент ученые также начали исследование каменных структур, которые заметили на противоположной от дороги стороне острова Качула.

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