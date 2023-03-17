Кладоискатель нашел в болоте золотые и серебряные сокровища

Live Science: кладоискатель обнаружил в Нидерландах средневековые сокровища

Кладоискатель нашел в болоте рядом с голландским городом Хогвауд спрятанные 800 лет назад сокровища. Об этом сообщает Live Science.

Историк Лоренцо Руйжтер обнаружил клад, когда бродил на болоте с металлоискателем. Клад включает в себя четыре золотых серьги, два листа золота и 39 серебряных монет. Археологи из Национального музея антиквариата Нидерландов датировали клад средневековым периодом.

Эксперты музея полагают, что роскошные украшения могли принадлежать богатому и влиятельному человеку.

Серебряные монеты относятся к различным историческим периодам. Некоторые из них были отчеканены в начале XIII века, а другие — во времена Священной Римской империи. Новейшая монета датирована концом 1240-х годов, что совпадает с периодом войны и может быть объяснением причины решения владельца спрятать ценные вещи.

Археологи продолжают исследование золотых предметов, чтобы определить время и место их производства, однако гравировки на них характерны для Фрисландии.

«Мы имеем дело с объектами, которые принадлежали людям из высших слоев общества, возможно, королям и герцогам. К сожалению, мы не можем установить их ценность, так как нам не с чем сравнить. Мы не знаем и того, обладают ли они сентиментальной ценностью», — заявила куратор коллекции средневековья Национального музея антиквариата Нидерландов Аннемариеке Уиллемсен.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании нашел 570 древних пенни стоимостью 17,9 миллиона рублей. Кладоискатель-любитель обнаружил клад недалеко от города Чиппенхем, графство Уилтшир, однако отказался называть точное место.

