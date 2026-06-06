Сечин предупредил о последствиях попыток убрать российскую нефть с рынка

Сечин: Попытка убрать российскую нефть с рынка поднимет цены до $250-260

Попытка недружественных России стран убрать российскую нефть с рынка поднимет цены до 250-260 долларов. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает РИА Новости.

«Если к 16 миллионам баррелей ограничений добавятся 7 миллионов экспорта российской нефти, тогда скорее всего, (...) к уровню в 150-160 добавится еще 100 долларов», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Сечин подчеркнул, что Россия сохранит значительную часть экспорта и никто не сможет ей помешать поставлять трубную нефть стратегическим партнерам.

Ранее Сечин назвал Россию гарантом глобальной энергобезопасности. Он отметил, что страну невозможно исключить из мировых цепочек поставок, поскольку она располагает крупнейшими в мире запасами нефти и газа.