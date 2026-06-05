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12:11, 6 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Во ВЦИОМ оценили влияние технологий на уровень безработицы в России

Абрамов: Рост технологий не отменяет потребность в людях определенных специальностей
Александра Качан (Редактор)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Развитие технологий и искусственного интеллекта (ИИ) в России меняет структуру занятости, но не вытесняет людей с рынка труда. Об этом генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов рассказал в интервью корреспонденту «Ленты.ру» во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Абрамова, низкая безработица в стране связана в том числе с тем, что рынок труда испытывает структурный дефицит кадров, при котором особенно остро стоит вопрос соответствия образования реальным потребностям экономики. Дисбаланс между большим количеством специалистов с высшим образованием, в первую очередь юристов, экономистов и управленцев, и потребностью в инженерах, технических специалистах и квалифицированных рабочих продолжает усиливаться.

Гендиректор ВЦИОМ отметил, что в стране растет спрос и на специалистов со средним профессиональным образованием, поэтому установка о необходимости высшего образования уже не соответствует действительности. Развитие технологий только усиливает этот тренд.

«Автоматизация и искусственный интеллект меняют структуру занятости, но не отменяют потребность в людях, которые умеют работать с техникой, производством, инфраструктурой, настройкой и обслуживанием сложных систем. То есть технологии не просто вытесняют труд, а повышают спрос на квалифицированные прикладные навыки», — заключил Абрамов.

Ранее заместитель председателя правительства Татьяна Голикова отметила дисбаланс рынка труда в России. По ее словам, получение образования по невостребованным профессиям вынуждает молодых россиян устраиваться на работу в отрасли с низким квалификационным барьером.

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