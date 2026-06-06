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12:01, 6 июня 2026Путешествия

Российский подросток попрошайничал в китайском аэропорту из-за модельного агентства

Подросток из России, обманутый модельным агентством, поселился в китайском аэропорту
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Evgenii Bakhchev / Shutterstock / Fotodom  

Подросток из России, обманутый модельным агентством, выживает в аэропорту Гуанчжоу, Китай. Об этом сообщает Shot.

15-летний Артур рассказал, что два месяца назад якобы заключил контракт с китайским модельным агентством и переехал из Москвы в Гуанчжоу. По словам подростка, в стране над ним оформили опекунство, предоставили жилье и работу, однако спустя время разорвали с ним контракт. Артур уверяет, что это произошло необоснованно, к тому же ему не заплатили около 10 тысяч юаней (108 тысяч рублей).

Подростку были нужны деньги на билет домой, поэтому он пытался устроиться на подработку, однако ему отказывали из-за возраста. В полиции ему тоже не смогли помочь. В конце концов Артур поселился в аэропорту и стал попрошайничать. По предварительным данным, он собрал почти всю необходимую сумму, чтобы улететь домой.

Известно, что все это время он поддерживает контакт с матерью и сестрой, которые находятся в Москве.

Ранее сообщалось, что британская модель решила отдохнуть на пляжном курорте в Марокко по системе «все включено» и пропала без вести. Попутчики путешественницы утверждают, что перед исчезновением у нее закончились деньги и она была в уязвимом положении.

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