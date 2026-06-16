Необычное землетрясение произошло в одной стране

CENAIS: Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в нетипичной части Кубы

На Кубе произошло необычное землетрясение. Об этом сообщает Национальный центр сейсмологических исследований (CENAIS).

Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 15 июня, в 13:37 по местному времени (20:37 мск). Их магнитуда достигала 5,3 — это сейсмологи считают ощутимым.

Эпицентр явления находился в нетипичной части страны — недалеко от города Мантуа в западной провинции Пинар-дель-Рио. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки. Подземные толчки зафиксировали 15 июня в 12:59 по местному времени (03:59 мск). Их магнитуда достигала 4,4 — это тоже считают ощутимым землетрясением. Эпицентр явления находился в 182 километрах к юго-востоку от столицы региона, города Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 20 километров. Угрозу цунами для россиян не объявляли.