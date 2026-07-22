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06:00, 22 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Полковник рассказал об эффекте ударов по целям в Одессе и области

Полковник Матвийчук: Уничтожение портовой инфраструктуры Одессы снижает боеспособность ВСУ
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Handout via Reuters

Через Одессу и Одесскую область провозят в основном тяжелую технику и безэкипажные катера, поэтому уничтожение портовой инфраструктуры снижает боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары по инфраструктуре Одессы. На фоне этого украинский лидер призвал принять санкционный пакет против России.

Эксперт напомнил, что Одесса и Одесская область — это инфраструктурная зона и особенная крупная морская коммуникация. Сюда входят морской грузовой порт Черноморский, Днепро-Бугский морской торговый порт, которые участвуют в транспортировке грузов для нужд ВСУ, дополнил он.

«Исходя из данных, портовая инфраструктура из строя выведена вся. Очень много повреждено сухогрузов и контейнеровозов, которые стояли на погрузке-разгрузке. Более 200 судов находятся в ремонте и не могут выйти, чтобы продолжить плавание. Эти удары будут систематические и плановые, так поставлена задача полностью отрезать Украину от Черного моря», — рассказал Матвийчук.

Ранее Минобороны сообщило, что армия России нанесла удар по портам Одессы. Как указали в ведомстве, российские военные ударили по местам разгрузки и хранения грузов для ВСУ.

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