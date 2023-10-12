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06:02, 12 октября 2023Бывший СССР

Российские военные объяснили стратегическое значение Авдеевки для ВС РФ

Полковник Матвийчук: взятие Авдеевки позволит обезопасить жителей Донецка

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Контроль над населенным пунктом Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР) откроет путь к Краматорску и позволит «отодвинуть» Вооруженные силы Украины (ВСУ) от Донецка. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявили полковники в отставке Анатолий Матвийчук и Виктор Литовкин.

«Авдеевка — это опорный пункт, который ВСУ готовили восемь лет. Он стратегический, важен с точки зрения обороны всего района, который направлен на Краматорск. Во-вторых, в этом районе находятся артиллерийские позиции, батареи, с помощью которых постоянно обстреливают Донецк. То есть, захватывая Авдеевку, мы отодвигаем противника от Донецка и обеспечиваем безопасность людей. В-третьих, [контроль над Авдеевкой] обеспечивает нам продвижение вглубь позиций противника», — объяснил Матвийчук.

В свою очередь Литовкин добавил, что Авдеевка поможет взять под контроль новые территории в ДНР.

«Чем быстрее мы освободим Авдеевку, тем раньше у нас будет продвижение на Краматорск и освобождение территории Донецкой Народной Республики, а также прекращение обстрелов территории ДНР», — добавил он.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики. Это стало возможно благодаря поддержке с воздуха, а также при проведенной артподготовке, уточнил представитель военного ведомства.

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Авдеевка — город к западу от Донецка, превращенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) в мощный укрепрайон. С территории этого населенного пункта украинские войска многократно обстреливали Донецк.

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    Кирилл Садовский
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