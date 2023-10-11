Минобороны сообщило о продвижении российских войск под Авдеевкой

Минобороны: российские войска улучшили положение по переднему краю под Авдеевкой

Российские войска улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Это стало возможно благодаря поддержке с воздуха, а также при проведенной артподготовке, уточнил представитель военного ведомства.

Авдеевка — город к западу от Донецка, превращенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) в мощный укрепрайон. С территории этого населенного пункта украинские войска многократно обстреливали Донецк.

Помимо этого, за минувшие сутки российские войска поразили резервы 31-й мехбригады ВСУ. Потери противника составили до 90 военнослужащих, также были уничтожены 10 американских бронемашин MaxxPro, добавили в Минобороны.

11 октября Минобороны сообщило о поражении украинского штурмовика Су-25 на аэродроме в Николаевской области. Также была уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У.