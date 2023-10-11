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14:28, 11 октября 2023Россия

Минобороны заявило о поражении украинского Су-25 на аэродроме

Минобороны: на аэродроме Долгинцево поражен украинский штурмовик Су-25
СюжетМинобороны:

Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что штурмовик воздушных сил Украины находился на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Помимо этого, российские военные также уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и военной техники в 127-и районах боевых действий в зоне СВО.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие уничтожили на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины. До этого ВКС России уничтожили истребитель Миг-29 на аэродроме Кульбакино Николаевской области.

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    Анастасия Шейкина
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