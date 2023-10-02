Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:49, 2 октября 2023Россия

Минобороны заявило об ударе по складам средств поражения Украины на аэродроме

МО РФ: на аэродроме Долгинцево уничтожены склады со средствами поражения ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили на аэродроме в Днепропетровской области склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что российские военные нанесли удар по складам, которые располагались на аэродроме Долгинцево на Украине. В оборонном ведомстве не сообщили, сколько конкретно складов удалось поразить.

Помимо этого, в районе Преображенки Запорожской области оказалась уничтожена станция постановки помех навигационным приемникам «Анклав».

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили истребитель Миг-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Кульбакино Николаевской области.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались об отказе США финансировать Украину

    Украинский дрон сбили на подлете к Крыму

    На экране iPhone нашли невидимый QR-код

    36-летняя россиянка с двумя детьми выиграла международный конкурс красоты

    Выступавший на Первом канале комик рассказал о квартире в Батуми

    Раскрыты подтвержденные цели США на Украине

    Минобороны заявило об ударе по складам средств поражения Украины на аэродроме

    78-летняя Хелен Миррен появилась на подиуме в Париже

    В российском регионе нашли стадо редких животных

    В Казахстане рассказали о ведении черного списка нежелательных к въезду лиц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости