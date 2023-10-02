Минобороны заявило об ударе по складам средств поражения Украины на аэродроме

МО РФ: на аэродроме Долгинцево уничтожены склады со средствами поражения ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили на аэродроме в Днепропетровской области склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что российские военные нанесли удар по складам, которые располагались на аэродроме Долгинцево на Украине. В оборонном ведомстве не сообщили, сколько конкретно складов удалось поразить.

Помимо этого, в районе Преображенки Запорожской области оказалась уничтожена станция постановки помех навигационным приемникам «Анклав».

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили истребитель Миг-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Кульбакино Николаевской области.