В США заявили о страхе Зеленского из-за событий в Израиле

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский боится и нервничает из-за событий в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский боится прекращения военной поддержки Киева на фоне событий в Израиле, на который западные союзники переключили свое внимание. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Уже почти никто не сообщает или обсуждает то, что они там делают», — прокомментировал он потерю интереса Запада к Украине.

По словам Джонсона, по смене гардероба Зеленского видно, как он «боится и нервничает» в этой ситуации. «Он снял свой костюм Че Гевары-Фиделя Кастро, поэтому он больше не появляется в зеленом хаки», — сказал эксперт, добавив, что украинский лидер «понимает, что его ждет».

Ранее американский сенатор Джош Хоули заявил, что США должны немедленно отправить Израилю предназначавшуюся Украине помощь.