В США заявили о ловушке для ВСУ под Донецком

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: 20000 украинских военных попали в западню в Авдеевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попасть в ловушку под Авдеевкой из-за наступательных действий России. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон Youtube-каналу Dialogue works.

«Русские уже пошли в наступление. Особенно в районе Авдеевки. Они окружили, по-видимому, более двадцати тысяч украинских военных. Они продвигаются довольно быстро, поэтому у Украины нет возможности остановить их», — заявил аналитик.

Джонсон также отметил, что конфликт Израиля и Палестины лишь снижает интерес стран Запада к Украине и ослабляет ее поддержку.

Ранее Джонсон заявил, что Владимир Зеленский боится прекращения военной поддержки Киева на фоне событий в Израиле, на который западные союзники переключили свое внимание. По словам Джонсона, по смене гардероба Зеленского видно, как он «боится и нервничает» в этой ситуации.