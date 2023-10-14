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09:00, 14 октября 2023Бывший СССР

«Украина в огне». На Западе увидели наступление российских войск по всей линии фронта

The Spectator: российские военные начали наступление по всей линии фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска начали масштабное наступление, что стало неожиданностью для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец.

По ее словам, российские силы планируют «сковать» противника и не допустить переброски украинских резервов.

Украина в огне. Российские военные начали наступление по всей линии фронта

Spectator

Журналистка уточнила, что накануне произошло около сотни боевых столкновений. Одно из самых решающих сражений разворачивается в населенном пункте Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР).

Она также рассказала о реакции украинских военных, обеспокоенных возможным прорывом. Одни описывают ситуацию как «ад», а другие заявляют о потере нескольких позиций и отмечают, что остались в меньшинстве, пишет Моренец.

Изменившаяся обстановка на фронте

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что ВСУ могут попасть в ловушку под Авдеевкой. «Вооруженные силы России окружили, по-видимому, более двадцати тысяч украинских военных», — сказал он. По словам аналитика, президента Украины Владимира Зеленского уже предупредили о том, что способность украинской армии удерживать свои позиции будет сильно подорвана в течение нескольких месяцев.

Они продвигаются довольно быстро, поэтому у Украины нет возможности остановить их

Ларри Джонсонэкс-аналитик ЦРУ

Бывший советник Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор считает, что набранная российскими подразделениями скорость позволяет взять под контроль Харьков за максимально короткий срок. «Главный вопрос в том, что собираются делать русские. Если бы они хотели немедленно освободить город, это можно было бы сделать в течение нескольких дней», — сказал отставной военный, отметив, что после этого у России появится возможность «двинуться прямо на Киев».

Последняя стадия

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть оружие и деньги, но страна находится на последней, самой сложной стадии конфликта. «Я не могу сказать вам точную дату [окончания конфликта]. (…) Это последняя часть войны. Это не ее середина», — сказал он.

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Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что это высказывание Зеленского трудно понять. Но если президент Украины говорил о своем проигрыше, то его слова можно считать верными.

Оружие России: на страже Родины
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    Марина Совина
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