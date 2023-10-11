Зеленский объявил последнюю стадию конфликта на Украине
Зеленский заявил, что Украина находится на последней стадии конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна находится на последней стадии конфликта. Об этом он рассказал в интервью румынскому телеканалу Digi24.
«Я не могу сказать вам точную дату [окончания конфликта]. (…) Это последняя часть войны. Это не ее середина», — сказал политик.
Украинский лидер назвал последнюю часть конфликта самой сложной из всех. По его словам, у Украины много страхов. При этом Зеленский отметил, что страна обладает оружием и деньгами.