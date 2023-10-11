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09:49, 11 октября 2023Бывший СССР

Зеленский объявил последнюю стадию конфликта на Украине

Зеленский заявил, что Украина находится на последней стадии конфликта

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна находится на последней стадии конфликта. Об этом он рассказал в интервью румынскому телеканалу Digi24.

«Я не могу сказать вам точную дату [окончания конфликта]. (…) Это последняя часть войны. Это не ее середина», — сказал политик.

Украинский лидер назвал последнюю часть конфликта самой сложной из всех. По его словам, у Украины много страхов. При этом Зеленский отметил, что страна обладает оружием и деньгами.

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    Кристина Есикова
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