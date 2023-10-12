В США спрогнозировали взятие под контроль Россией Харькова за несколько дней

Полковник армии США Макгрегор: Россия может освободить Харьков за несколько дней

Российские силы могут взять под контроль Харьков за несколько дней. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выступил бывший советник Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Главный вопрос в том, что собираются делать русские. Если бы они хотели начать наступление и немедленно освободить Харьков, это можно было бы сделать в течение нескольких дней», — сказал отставной военный, отметив, что после этого у Россиии появится возможность «двинуться прямо на Киев».

«Почему они этого не делают, остается только догадываться, но они в состоянии это осуществить», — добавил он.

Ранее Макгрегор заявил, что НАТО ожидает распад в случае военной победы России в конфликте на Украине.