В США спрогнозировали распад НАТО после победы России на Украине

Полковник армии США Макгрегор: НАТО ожидает распад в случае победы РФ на Украине

Блок НАТО ожидает распад в случае военной победы России в конфликте на Украине. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сообщил полковник армии США в отставке и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«В этом случае мы должны ожидать распад НАТО. Я даже не уверен, сможет ли Евросоюз выстоять, когда конфликт подойдет к концу», — сказал отставной военный.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предрек безоговорочную капитуляцию Украины. Он заявил, что украинский конфликт закончится победой России, поэтому мир будет заключен на тех условиях, которые ее устроят.