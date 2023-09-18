Экс-разведчик ВС США Риттер: мир на Украине будет заключен на условиях России

Мир на Украине будет заключен исключительно на условиях, которые устроят Россию. Такой исход предсказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер на YouTube-канале Reporterfy Media & Travel.

«Конфликт закончится победой России, которая продиктует условия соглашения и то, как оно будет выглядеть. Скорее всего, Украина безоговорочно капитулирует», — сказал Риттер. По его словам, Киев окажется в безвыходном положении, так как он не хочет признать, что Вооруженные силы страны (ВСУ) не в силах одержать верх и захватить российские территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил объявить России войну. В российском Совфеде ответили, что, в то время как страны Запада, понимая отсутствие шансов на победу ВСУ, готовятся к переговорам с РФ и поэтапному сворачиванию конфликта, «подопечный США постепенно, но планомерно выходит из-под контроля».