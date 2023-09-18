Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:43, 18 сентября 2023Мир

Украине предсказали безоговорочную капитуляцию

Экс-разведчик ВС США Риттер: мир на Украине будет заключен на условиях России

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Мир на Украине будет заключен исключительно на условиях, которые устроят Россию. Такой исход предсказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер на YouTube-канале Reporterfy Media & Travel.

«Конфликт закончится победой России, которая продиктует условия соглашения и то, как оно будет выглядеть. Скорее всего, Украина безоговорочно капитулирует», — сказал Риттер. По его словам, Киев окажется в безвыходном положении, так как он не хочет признать, что Вооруженные силы страны (ВСУ) не в силах одержать верх и захватить российские территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил объявить России войну. В российском Совфеде ответили, что, в то время как страны Запада, понимая отсутствие шансов на победу ВСУ, готовятся к переговорам с РФ и поэтапному сворачиванию конфликта, «подопечный США постепенно, но планомерно выходит из-под контроля».

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Байден захотел внести изменения в СБ ООН

    55-летняя ведущая снялась в рекламе в нижнем белье

    Гигантский белый гриб нашли жители Подмосковья

    Украине предсказали безоговорочную капитуляцию

    В США во время воздушной гонки столкнулись два самолета

    В Белом доме объяснили опасность эскалации конфликта на Украине

    Торговый оборот России и США обновил антирекорд

    Поход россиянки за продуктами разъярил поляков

    Белоруссия закупит у России сотни тысяч тонн зерна

    Доктор Мясников напомнил о риске развития рака в атипичных родинках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости