Сенатор Совфеда Бондарев назвал блефом угрозу Украины объявить войну России

Угроза Владимира Зеленского объявить войну России продолжает политику провокаций и блефа. Об этом заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в Telegram.

По его словам, в то время как страны Запада, понимая отсутствие шансов на победу Украины, готовятся к переговорам с Россией и поэтапному сворачиванию конфликта, «подопечный США постепенно, но планомерно выходит из-под контроля».

Бондарев считает, что НАТО едва ли решится развязать полномасштабную войну с Россией. «Для чего же тогда Зеленскому война? Все очевидно: для удержания хотя бы в краткосрочной перспективе своей власти, для отмены выборов в Раду и выборов президента, дабы усилить мобилизацию, национализировать любые желаемые активы», — считает сенатор.

Он подчеркнул, что объявление Украиной войны приведет к прекращению всех ее экономических отношений с Россией, а Киев потеряет доходы от транзита нефти и газа. Кроме того, Украине придется прекратить все торговые операции с Москвой.

По мнению Бондарева, проамериканские лоббисты на Украине сейчас пытаются противостоять желанию Зеленского развязать в Европе полномасштабную войну.

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия вряд ли объявит войну в ответ на аналогичные действия Украины, так как страна и так делает все возможное для успешного завершения специальной военной операции. Однако сенатор отметил, что окончательное решение такого характера принимает именно политическое руководство. Единственное изменение, которое он спрогнозировал в случае объявления войны, — полное прекращение дипломатических отношений и закрытие посольств.

13 сентября бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что Зеленский готов объявить России войну и всеобщую мобилизацию в конце этой осени. По его мнению, такие действия позволят Зеленскому уничтожить протестное население и сделать невозможным проведение выборов. Он отметил, что это вернет интерес мирового сообщества, а также заставит другие страны участвовать в конфликте из-за угрозы перерастания в третью мировую войну.