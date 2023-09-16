Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:03, 16 сентября 2023Россия

В Совфеде назвали провокацией и блефом угрозу Украины объявить войну России

Сенатор Совфеда Бондарев назвал блефом угрозу Украины объявить войну России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Угроза Владимира Зеленского объявить войну России продолжает политику провокаций и блефа. Об этом заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в Telegram.

По его словам, в то время как страны Запада, понимая отсутствие шансов на победу Украины, готовятся к переговорам с Россией и поэтапному сворачиванию конфликта, «подопечный США постепенно, но планомерно выходит из-под контроля».

Бондарев считает, что НАТО едва ли решится развязать полномасштабную войну с Россией. «Для чего же тогда Зеленскому война? Все очевидно: для удержания хотя бы в краткосрочной перспективе своей власти, для отмены выборов в Раду и выборов президента, дабы усилить мобилизацию, национализировать любые желаемые активы», — считает сенатор.

Он подчеркнул, что объявление Украиной войны приведет к прекращению всех ее экономических отношений с Россией, а Киев потеряет доходы от транзита нефти и газа. Кроме того, Украине придется прекратить все торговые операции с Москвой.

По мнению Бондарева, проамериканские лоббисты на Украине сейчас пытаются противостоять желанию Зеленского развязать в Европе полномасштабную войну.

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия вряд ли объявит войну в ответ на аналогичные действия Украины, так как страна и так делает все возможное для успешного завершения специальной военной операции. Однако сенатор отметил, что окончательное решение такого характера принимает именно политическое руководство. Единственное изменение, которое он спрогнозировал в случае объявления войны, — полное прекращение дипломатических отношений и закрытие посольств.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Стресс двадцать четыре на семь. А тут приколюха» Российские военные носят на СВО забавные шевроны. Кто их придумывает?
«Стресс двадцать четыре на семь. А тут приколюха»Российские военные носят на СВО забавные шевроны. Кто их придумывает?
16 июля 2023
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023

13 сентября бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что Зеленский готов объявить России войну и всеобщую мобилизацию в конце этой осени. По его мнению, такие действия позволят Зеленскому уничтожить протестное население и сделать невозможным проведение выборов. Он отметил, что это вернет интерес мирового сообщества, а также заставит другие страны участвовать в конфликте из-за угрозы перерастания в третью мировую войну.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о бегстве штурмовых групп ВСУ на одном направлении

    ВСУ ударили ракетами по Токмаку в Запорожской области

    В России появится повод для повышения цен на гамбургеры и пиццу

    Приезжий изнасиловал и ограбил женщину в Москве

    Украине предрекли крах

    Футболист «Динамо» ответил на вопрос о дедовщине в команде

    Эрдоган предложил России провести встречу с Арменией и Азербайджаном

    Онколог указал на симптом рака через два часа после еды

    Россиянам рассказали о падении популярности «паленки»

    Властям Германии направили вопросы о запрете въезда машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости