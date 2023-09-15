В России оценили последствия возможного объявления войны Украиной

Cенатор Джабаров: Россия сохранит статус СВО и после объявления войны Украиной

Россия вряд ли объявит войну в ответ на аналогичные действия Украины, так как вся страна и так делает все возможное для успешного завершения специальной военной операции (СВО). Такую оценку в ходе выступления в пресс-центре «Парламентской газеты» дал член Совета Федерации Владимир Джабаров.

По словам сенатора, смысла в объявлении войны Украине он не видит, статус СВО будет сохранен, однако Джабаров отметил, что окончательное решение такого характера принимает именно политическое руководство страны. Единственное изменение, которое спрогнозировал сенатор в случае объявления Украиной войны — полное прекращение дипломатических отношений и закрытие посольств.

«Что для нас изменится? Да в принципе ничего не изменится. Единственное, берет на себя большой грех [президент Украины Владимир] Зеленский [в таком случае]. Получается, руководитель страны, народ которой мы считаем братским, объявил войну другому братскому народу. Пусть это остается на его совести», — объявил он.

При этом он не исключил, что такой сценарий возможен, так как в военное время на Украине не будут проводиться выборы, что отвечает желанию Зеленского оставаться в кресле президента «до бесконечности».

Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявлял, что Зеленский готов объявить России войну и всеобщую мобилизацию в конце этой осени.