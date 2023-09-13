Кива: Зеленский готов объявить России войну и всеобщую мобилизацию осенью

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива считает, что президент Украины Владимир Зеленский готов объявить России войну и всеобщую мобилизацию в конце этой осени. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По мнению Кивы, такие действия позволят Зеленскому уничтожить протестное население и сделать невозможным проведение выборов. Он отметил, что это вернет интерес мирового сообщества, а также заставит другие страны участвовать в конфликте из-за угрозы перерастания в третью мировую войну.

12 сентября Кива заявил, что офис президента Украины решил мобилизовать в ряды армии полицейских, которые не пройдут переаттестацию. По его данным, это затронет примерно 50 тысяч сотрудников полиции.

Ранее иранская газета Hamshahri писала, что Зеленский стремится сохранить свою власть, поэтому он старательно пытается объяснить, почему на Украине в настоящее время не представляется возможным проведение выборов президента.