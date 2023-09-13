Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:03, 13 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о готовности Зеленского объявить войну России

Кива: Зеленский готов объявить России войну и всеобщую мобилизацию осенью
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива считает, что президент Украины Владимир Зеленский готов объявить России войну и всеобщую мобилизацию в конце этой осени. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По мнению Кивы, такие действия позволят Зеленскому уничтожить протестное население и сделать невозможным проведение выборов. Он отметил, что это вернет интерес мирового сообщества, а также заставит другие страны участвовать в конфликте из-за угрозы перерастания в третью мировую войну.

12 сентября Кива заявил, что офис президента Украины решил мобилизовать в ряды армии полицейских, которые не пройдут переаттестацию. По его данным, это затронет примерно 50 тысяч сотрудников полиции.

Ранее иранская газета Hamshahri писала, что Зеленский стремится сохранить свою власть, поэтому он старательно пытается объяснить, почему на Украине в настоящее время не представляется возможным проведение выборов президента.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл дальнейший маршрут Ким Чен Ына

    Дачникам назвали способ избавиться от мхов и лишайников

    Некоторых людей предостерегли от занятий йогой

    Костомаров обратился к болельщикам

    Илон Маск упал на пол от смеха от одного запрещенного в Twitter слова

    Шойгу назвал единственный вариант развития событий на Украине

    В Европе начали расследование из-за дешевых китайских электромобилей

    Крупнейшей экономике Европы предрекли спад

    Шойгу рассказал об обстановке в зоне проведения спецоперации

    Обнаружено загадочное замедление роста космологических структур

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости