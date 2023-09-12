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13:46, 12 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о планах Киева мобилизовать 50 тысяч полицейских

Кива: офис Зеленского планирует мобилизовать в ряды ВСУ 50 тысяч полицейских

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Офис президента Украины Владимира Зеленского принял решение мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) полицейских, которые не пройдут переаттестацию. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram.

«Планируется до Нового года списать на гражданку и мобилизовать около 50 тысяч полицейских. Это четверть всего личного состава Национальной полиции», — сообщил экс-депутат.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Украины обновило список болезней для оценки пригодности военнослужащих. Ограниченно годных решили признавать годными по конкретной военной специальности.

1 сентября жители Киева сообщили, что власти приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет. «С мобилизацией все очень трагично. Начали забирать уже и в Киеве 50 плюс», — рассказала одна из киевлянок.

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    Алевтина Запольская
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