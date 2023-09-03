На Украине разрешили призывать ограниченно годных мужчин

На Украине на военную службу будут призывать ограниченно годных мужчин

Министерство обороны Украины обновило список болезней для оценки пригодности военнослужащих, после чего по «спорным» статьям годными к службе будут признавать всех. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.

Ограниченно годных решили признавать годными по конкретной военной специальности. Соответствующие коррективы уже внесены в положение о военно-врачебной экспертизе, нововведения действуют с 25 августа.

О том, что ограниченно годных к военной службе мужчин могут мобилизовать в ряды ВСУ, ранее предупреждал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он утверждал, что соответствующие решение уже готовится.

Данилов также заявил, что власти Украины опубликуют имена всех уклонистов, которые получили поддельные справки для освобождения от военной службы и уехали за границу.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» 3 сентября рассказал, что ВСУ потребуется длительное время, не меньше шести месяцев, чтобы восстановить силы после контрнаступления.