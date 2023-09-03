Назван срок восстановления ВСУ после контрнаступления

Полковник Матвийчук: ВСУ будут полгода восстанавливаться после контрнаступления

Вооруженным силам Украины (ВСУ) потребуется длительное время, чтобы восстановить силы после контрнаступления. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он назвал срок, который уйдет на то, чтобы украинская армия снова стала боеспособной.

Не менее полугода. Первое [что нужно ВСУ] — это стабилизация фронта, остановить наступление российской армии. Нанести ей такое поражение, чтобы она отказалась от активных действий. Второе — переформировать или воссоздать воинские части, пополнить их личным составом, техникой, восстановить боеспособность вооруженных сил Анатолий Матвийчук полковник в отставке

«Если они планируют продолжать боевые действия, необходима передышка. Тут вопрос другой — дадим ли мы им эту передышку или нет? Я полагаю так: как только наше командование определит то, что украинская армия не может вести боевые действия, мы нанесем мощнейший удар и продолжим свое наступление», — сказал он.

По мнению Анатолия Матвийчука, ситуация на украинском фронте сейчас достаточно сложная.

«Ни на одном из направлений, которые они рекламировали как большую перемогу, никаких результатов нет, никаких побед нет. Потери настолько критичные, особенно по личному составу, что [президент Украины Владимир] Зеленский дал команду призывать всех — хромых, больных. Сейчас, кстати, работают в Киеве комиссии, которые пересматривают отсрочки от армии и тому подобное. Ситуация очень критичная», — добавил специалист.

Как пишет Asia Times, Зеленскому нужно остановить боевые действия и стабилизировать фронт. В материале сказано, что это поможет Киеву выиграть время и мобилизовать новые силы. «Украинцы потеряли много бронетехники и понесли тяжелые потери. Многие из лучших подразделений Украины были уничтожены», — говорится в статье.