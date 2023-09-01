В Киеве приступили к мобилизации стариков

Жители Киева рассказали о начале мобилизации стариков в столице Украины

В Киеве приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет, рассказали ТАСС жители украинской столицы.

«С мобилизацией все очень трагично. Начали забирать уже и в Киеве 50 плюс. У моей коллеги забирают мужа, которому сильно за 50», — сказала одна из киевлянок. Повестки же раздают в людных местах — на остановках, в магазинах и парках.

Один из жителей Киева также рассказал, что украинские военные блокировали одно из общежитий и мобилизовали всех находившихся в нем мужчин, которые приехали в город на заработки.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что армия республики несет большие потери в ходе контрнаступления, а население страны постепенно привыкает к ним.