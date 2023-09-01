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14:04, 1 сентября 2023Бывший СССР

Глава ГУР Украины признал большие потери ВСУ

Глава ГУР Украины Буданов: потерь много, население к ним привыкает
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в ходе контрнаступления, население страны постепенно привыкает к ним. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны республики Кирилл Буданов в эфире телеканала «1+1».

«Сказать легко — это будет неправдой. Потерь много, постепенно идет привыкание, но это тоже ненормально. Но это правда», — признал Буданов.

Ранее в Запорожской области сообщили, что Российская армия за одну ночь ликвидировала несколько штурмовых групп украинских сил в районе поселка Вербовое в Запорожской области.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова воевать долго. «Мы готовы воевать долго, не теряя людей, минимизировав жертвы, как с примером Израиля. Можно так жить», — сказал он.

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    Алевтина Запольская
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