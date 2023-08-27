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21:24, 27 августа 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о готовности Украины воевать долго

Владимир Зеленский: Украина готова воевать долго, если не будет терять людей
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Theodore Manolopoulos / Greek Presidency Press Office / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что страна готова воевать долго, если не будет терять людей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы готовы воевать долго, не теряя людей, минимизировав жертвы, как с примером Израиля. Можно так жить», — сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины не переносят боевые действия на территорию России из-за риска остаться без помощи союзников. «Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни», — заявил украинский лидер, отвечая на вопрос ведущей, почему ВСУ не ведут бои на российской территории.

В июне представитель Белого дома Джон Кирби прокомментировал потери, которые понесли Вооруженные силы Украины в наступательных действиях. Он оценил потери ВСУ при наступлении и назвал их ожидаемыми.

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    Марина Совина
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