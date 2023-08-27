Зеленский заявил об опасениях вести бои на территории России

Зеленский: ВСУ не переносят бои на территорию РФ из-за риска остаться без помощи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не переносят боевые действия на территорию России из-за риска остаться без помощи союзников. О таких опасениях в эфире телеканала «Рада» сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни», — заявил украинский лидер, отвечая на вопрос ведущей, почему ВСУ не ведут бои на российской территории.

Ранее в НАТО поставили украинской стороне условие по использованию истребителей F-16. Глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявлял, что альянс пожертвует военную технику только для вытеснения противника с территории Украины.